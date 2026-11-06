Energy Transfer Aktie

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WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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06.11.2026 10:30:00

With a Nearly 7% Yield, Is Energy Transfer Stock a Buy as It Looks to Turbocharge Growth?

Energy Transfer (TXSE: ET) is one of the best companies in the world at profiting from energy market volatility, and that continued in Q3, leading the company to report outstanding results. Meanwhile, the master limited partnership (MLP) plans to turbocharge its growth capital expenditures (capex), given the opportunities it sees.

As it's one of the midstream stocks with the best growth outlooks and cheapest valuations, it now looks like a great time to buy this high-yield stock. Let's take a closer look at its Q3 results and prospects.

Image source: The Motley Fool.

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