24.06.2026 18:40:18

With a Proposed $250 Bill, Trump Reimagines America by Putting Himself on Its Money

Cash might be a relic, but — like royalty and emperors — President Trump still wants his face on American currency.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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