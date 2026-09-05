Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
05.09.2026 19:25:00
With AI Revenue Set to Surge 400% Over the Next 2 Years, Broadcom Stock Looks Like a Buy on Recent Dip
With its artificial intelligence (AI) revenue surging and its stock recently stuck in the mud, Broadcom (NASDAQ: AVGO) is starting to look like one of the most attractive stocks in the AI infrastructure space. The designer, developer, manufacturer, and global supplier of semiconductor products is poised to see explosive growth in the coming years, with AI revenue projected to double in fiscal 2027 to $115 billion, up from earlier guidance of $100 billion, and then double again in fiscal 2028 to $230 billion.Let's take a closer look at Broadcom's recent results and why the semiconductor stock looks like a great buy at current levels.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.