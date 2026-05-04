Kaiser Aluminum CorpShs Aktie
WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040
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04.05.2026 16:25:40
With Aluminum Demand Soaring, This Director Sold 1,524 Kaiser Aluminum Shares Worth $261,000
Director Richard P. Grimley of Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) disclosed an open-market sale of 1,524 shares of common stock for a transaction value of ~$261,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($171.52); post-transaction value based on April 29, 2026 closing price ($172.52).*1-year price change calculated as of April 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Kaiser Aluminum CorpShs
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21.04.26
|Ausblick: Kaiser Aluminum legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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17.02.26
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Analysen zu Kaiser Aluminum CorpShs
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Aktien in diesem Artikel
|Aluminum Corporation of China Ltd (A)
|11,65
|-2,18%
|Aluminum Corporation of China Ltd (H)
|1,23
|-1,61%
|Kaiser Aluminum CorpShs
|143,00
|-0,69%
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