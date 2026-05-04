Kaiser Aluminum CorpShs Aktie

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WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040

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04.05.2026 16:25:40

With Aluminum Demand Soaring, This Director Sold 1,524 Kaiser Aluminum Shares Worth $261,000

Director Richard P. Grimley of Kaiser Aluminum Corporation (NASDAQ:KALU) disclosed an open-market sale of 1,524 shares of common stock for a transaction value of ~$261,000, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($171.52); post-transaction value based on April 29, 2026 closing price ($172.52).*1-year price change calculated as of April 29, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aluminum Corporation of China Ltd (A) 11,65 -2,18% Aluminum Corporation of China Ltd (A)
Aluminum Corporation of China Ltd (H) 1,23 -1,61% Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Kaiser Aluminum CorpShs 143,00 -0,69% Kaiser Aluminum CorpShs

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