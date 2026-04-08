Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
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08.04.2026 19:00:00
With Beyond Meat Down 27% in 2026, Should You Buy, Wait, or Walk Away?
When a stock has fallen as far as Beyond Meat (NASDAQ: BYND) has over the past few years, there are going to be investors wondering if its worth picking up shares at rock bottom in hopes of a turnaround.Few stocks have had a trajectory of Beyond Meat. From its IPO at $25 per share in 2019, the plant-based meat company saw its share price skyrocket to more than $196 per share at its height in 2019. After some volatility, it spiked again in 2021 during the tech boom to around $180 at a closing high, but since then, it's pretty much been on a downward spiral into penny stock territory. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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