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03.10.2026 12:00:01
With Buffett Recently Stepping Back as Chairman, Here's a Look Back at the $1.3 Billion Bet That’s Now Worth $34.7 Billion
Warren Buffett recently stepped down as chairman of Berkshire Hathaway (NYSE:BRKB)(NYSE:BRKA). His son, Howard Buffett, is assuming the role, and he's becoming the chairman emeritus. Buffett previously stepped down as CEO earlier this year, and Greg Abel assumed that role.
With Buffett stepping back from Berkshire, I wanted to revisit one of his best investments: Coca-Cola (NYSE:KO). Buffett started buying the beverage stock in 1988 and has never sold a single share. That investment has paid big dividends over the years.
Image source: The Motley Fool.
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