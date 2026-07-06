NBCUniversal Aktie
WKN DE: NBCUNI / ISIN: NETNBCUNI000
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06.07.2026 11:30:00
With Comcast Spinning Off NBCUniversal, Would Disney Separating Its Parks Business Help Its Beaten-Down Stock Price?
In the world of megacap stocks, Walt Disney (NYSE: DIS) is among the more disappointing performers. During the past 10 years, its stock has been little changed. The huge changes in the entertainment industry amid the pandemic and home media technology have weighed on the stock, as has turmoil within its top management.Given these factors, one might wonder how to improve the stock. Amid Comcast's spinoff of NBCUniversal, some analysts have considered Disney separating its parks business, but would such a move help boost Disney's stock? Let's take a closer look.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Comcast Corp. (Class A)
|20,93
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|Walt Disney
|86,71
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