With Demand Set to Outstrip Supply Until at Least 2028, ASML Stock Is a Buy

Semiconductor equipment maker ASML Holding (NASDAQ: ASML) is arguably the most important company on the planet that most people have never heard of before. Its position in the semiconductor industry makes the stock a buy.

The Dutch company has a monopoly on extreme ultraviolet (EUV) lithography technology, and without its machines, foundries would not be able to manufacture the advanced chips used in smartphones, computers, and artificial intelligence (AI) infrastructure. It is also a leader in deep ultraviolet (DUV) machines, which can make the less critical components of logic and memory chips.

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