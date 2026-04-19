RENT CORPORATION Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41A18 / ISIN: JP3981550001

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19.04.2026 09:01:29

'With four jobs in London I couldn't afford rent so I'm going to Manchester'

Lauren Elcock is among the young Londoners who say rising rents are forcing them to quit the capital.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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