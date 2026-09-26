With Gas at $4.48 a Gallon, Here's How Much ExxonMobil Stock You Need to Buy to Fill Up Your Tank

According to AAA data, the national average for unleaded gas is around $4.48 per gallon. This time last year, the national average price was closer to $3.16 per gallon.

Diesel prices have risen even faster. On Sept. 22, AAA recorded its highest national average for diesel fuel -- $6.53 per gallon -- since it began tracking prices.

Want to help offset your exposure to rising fuel prices? ExxonMobil (NYSE: XOM) dividends are a worthwhile solution.

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