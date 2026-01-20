Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
21.01.2026 00:00:00
With Gemini Powering Apple's Siri, Alphabet Could Soon Be the Undisputed AI Leader
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) looked like an artificial intelligence (AI) laggard just a few years ago compared to its new rival OpenAI and its popular ChatGPT bot. But oh, how times have changed. With Alphabet and Apple (NASDAQ: AAPL) recently announcing that Google Gemini will be the foundational AI model for the next iteration of Siri, Alphabet could be closing in on AI chatbot dominance.While no specific financial details have been released, some reports have said the collaboration could be worth billions of dollars for Alphabet. What's more, it could propel Alphabet to the top of artificial intelligence pack.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 470,00
|-0,94%
|Alphabet A (ex Google)
|280,75
|2,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Sitzung deutlich fester -- ATX geht stärker aus dem Handel -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte stärker, wohingegen der deutsche Leitindex nachgab. Der Dow legte daneben kräftig zu. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.