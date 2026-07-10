MercadoLibre Aktie

MercadoLibre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MYNP / ISIN: US58733R1023

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10.07.2026 12:45:00

With MercadoLibre Trading Under $2,000, Is a Stock Split Still on the Table for 2026?

MercadoLibre (NASDAQ: MELI), Latin America's largest e-commerce and fintech company, closed at a record high of $2,613.63 per share on June 30, 2025. Yet it's never split its stock. Today, MercadoLibre trades at about $1,800. Concerns about higher spending and macro headwinds weighed down its stock, but its business is still growing like a weed. From 2025 to 2028, analysts still expect its revenue and EPS to grow at CAGRs of 29% and 27%, respectively. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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