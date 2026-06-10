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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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10.06.2026 09:05:00
With Mortgage Rates Stuck High, Can UWM Holdings Keep Taking Market Share?
Mortgage lenders have spent the past two years waiting for lower interest rates. So far, they've been disappointed.The Federal Reserve has largely held rates steady, and mortgage rates remain elevated. Freddie Mac recently reported the average 30-year fixed mortgage rate at 6.48%, a level that continues to weigh on housing affordability and suppress refinancing activity.That's a difficult backdrop for most lenders. Yet UWM Holdings (NYSE: UWMC) continues to gain market share.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu UWM Holdings Corporation Registered Shs -A-
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24.02.26
|Ausblick: UWM A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)