Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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07.06.2026 10:00:00

With new 90,000 sq ft HQ, Jumbo Group looks to Shanghai-focused China strategy, premium dining for growth

Group CEO Ang Kiam Meng is confident that the group’s bottom line will improve in FY2027 as its investments begin to bear...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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