Jumbo Group Aktie

Jumbo Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALML / ISIN: SG1CA7000005

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07.06.2026 10:00:00

With new S$10 million HQ, Jumbo Group looks to Shanghai-focused China strategy, premium dining for growth

Group CEO Ang Kiam Meng is confident that the group’s bottom line will improve in FY2027 as its investments begin to bear...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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