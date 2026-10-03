SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
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03.10.2026 18:23:00
With Shares Down 41% This Year, Could Buying SoundHound AI (SOUN) Stock Today Set You Up for Life?
If you're a growth stock enthusiast, you may be familiar with SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), a company specializing in voice and conversational artificial intelligence (AI) technology for companies -- which lets people talk to their cars, among other things. It has been a bit of a market darling in recent years, averaging annual gains of 42.7% over the past three years.
But over the past year, it's down 63%. And year to date, it's down 41%. Does that make it a bargain now? Could buying into SoundHound now set you up for life? Let's see.
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