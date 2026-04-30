Going Aktie

Going für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8

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30.04.2026 11:01:21

With the Arrival of Goop Kitchen, Is New York Food Going Full L.A.?

Gwyneth Paltrow’s healthy-eating enterprise is just one of several recent Los Angeles exports to a rival city with its own ideas about what’s good.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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