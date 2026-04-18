The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.04.2026 11:15:00
With the Market in Turmoil, Is Coca-Cola a Buy, Sell, or Hold?
Any investor who thinks stock prices always go up and to the right on a smooth journey got a wake-up call this year. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) was down 7% from the start of the year to March 30. Besides persistent economic uncertainty, the Middle East conflict and fears of artificial intelligence (AI) disruption are troubles on everyone's mind.April has brought some positivity. The benchmark has risen nearly 7% through the first two weeks of this month. Nonetheless, investors have no shortage of reasons to worry about what the future will bring.With the market seemingly on the brink of turmoil at any moment, maybe it's time to consider a safe stock for your portfolio. Here's where Coca-Cola (NYSE: KO) deserves some attention. Is it a buy, sell, or hold right now?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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