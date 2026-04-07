The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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07.04.2026 07:15:00
With the Market Sliding, These Warren Buffett Stocks Are Worth Every Dollar of $1,000
The Nasdaq Composite recently dipped into a correction, dropping by more than 10% from a recent high. As markets become rattled, some investors are looking for safety, and that can be found in consumer goods stocks as people are always buying these products. But which to choose? It always makes sense to look to the investors who have proven their mettle. One of the best is Warren Buffett.Buffett's Berkshire Hathaway added many consumer goods stocks to its portfolio under his leadership, including these two giants that are worth a look now if you've got $1,000 ready to invest. Amazon (NASDAQ: AMZN) has established itself as a leader in e-commerce, offering various products that you can buy with the click of a few buttons. That convenience has turned the tech giant into a juggernaut that also fits in the realm of consumer goods.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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