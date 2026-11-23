Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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23.11.2026 02:23:02
With the Nasdaq in a Correction, Vanguard's Tech ETF Is the Fund I'd Buy Now
The tech sell-off that started in October has become a correction. As I write, the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) has dropped around 13% from its all-time closing high, hit on Oct. 6.
The Vanguard Information Technology ETF (NYSEMKT:VGT) has dropped even more. It finished at $104.99 on Nov. 19, its lowest close since May 4 and around 19% below its own Oct. 6 record of $129.80.
That said, the fund's still up around 12% in 2026 as of this writing, counting dividends.
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