Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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16.03.2026 22:48:00
With the R2 SUV Officially Here, Is Rivian Stock a Buy?
Rivian (NASDAQ: RIVN) recently revealed its much-anticipated R2 SUV platform, setting up the company for its next leg of growth. The company has made strong inroads into the luxury electric vehicle (EV) SUV market with its R1 SUV, which, in some trims, can cost upwards of $100,000. That's obviously a somewhat limited market, and so with its cheaper R2 vehicles, it is looking to broaden its reach.The company will start selling its R2 performance all-wheel drive (AWD) model with its launch package this spring at a cost of $57,990. Its $45,000 rear-wheel drive (RWD) base model will come out in late 2027. Rivian will also offer a premium AWD drive version for $53,990 and a long-range standard RWD for $48,490. The R2 has thus far gotten rave reviews from the media; however, investors seem a little disappointed that its cheaper base model is still further off. The company has long been hyping a $45,000 starting price for the R2, despite the significant tariff headwinds that have popped up in the interim. Rivian also won't have the luxury of the $7,500 federal EV credit, which went away last fall. However, it is still expecting big sales this year. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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