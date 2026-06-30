The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
30.06.2026 15:37:00
With the yen at a 40-year low, here’s when Japan could intervene to catch the market off balance
Japan’s central bank may look to exploit low trading volumes over the U.S. holiday to push its currency higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!