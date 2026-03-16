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16.03.2026 19:26:52
With Threats and Claims of ‘Treason,’ Trump Pressures Media on the War
A president who calls journalists the “enemy of the people” has accused news organizations of undermining a military effort that many Americans oppose.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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