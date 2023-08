With us gewährte Anlegern Blick in die Bücher

With us hat am 11.08.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,580 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 4,71 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,35 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at