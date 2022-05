With us stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

With us hat am 16.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

With us hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 135,74 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 60,48 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 17,64 Milliarden JPY – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem With us 16,28 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 107,90 JPY und einem Umsatz von 17,70 Milliarden JPY für das Geschäftsjahr ausgegangen.

