With us: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

With us äußerte sich am 15.11.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 40,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 42,23 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat With us im vergangenen Quartal 5,18 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte With us 4,94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at