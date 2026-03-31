ALL-Q-TELL Aktie

ALL-Q-TELL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008

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31.03.2026 16:26:00

With Zepbound approved for sleep apnea, Lilly spends up to $7.8 billion for a company with a narcolepsy drug

The company, which is flush with cash from sales of its market-leading GLP-1 franchise, has been an active dealmaker.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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