ALL-Q-TELL Aktie
WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008
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31.03.2026 16:26:00
With Zepbound approved for sleep apnea, Lilly spends up to $7.8 billion for a company with a narcolepsy drug
The company, which is flush with cash from sales of its market-leading GLP-1 franchise, has been an active dealmaker.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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