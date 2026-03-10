|
10.03.2026 18:41:38
Witkoff erwägt Israel-Besuch kommende Woche
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Donald Trump, Jared Kushner, erwägen eine Reise nach Israel kommende Woche. Eine für diese Woche geplante Reise sei aus nicht weiter spezifizierten Gründen abgesagt worden, sagte Witkoff dem US-Sender CNBC. "Wir werden die Reise voraussichtlich nächste Woche nachholen". Zugleich schränkte er ein, derzeit noch nicht sicher zu sein, ob es tatsächlich zu der Reise kommt. Israelische Medien hatten zuvor berichtet, dass Witkoff und Kushner noch in dieser Woche in Israel ankommen könnten./ngu/DP/mis
