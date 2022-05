Witsel bestätigt Abschied aus Dortmund zum Saisonende

DORTMUND (dpa-AFX) - Der belgische Fußball-Nationalspieler Axel Witsel hat seinen Abschied von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) zum Saisonende bestätigt. "Wir kassieren zu viele Tore, das müssen wir in der nächsten Saison verbessern. Ich habe wir gesagt, aber ich werde in der nächsten Saison nicht mehr dabei sein", kommentierte der Mittelfeldspieler das 3:4 (2:2) des Bundesligisten am Samstag gegen den VfL Bochum. Sein Vertrag läuft in diesem Sommer aus. Die Vereinsführung hatte bereits vor Wochen signalisiert, die 2018 begonnene Zusammenarbeit mit dem Belgier nicht verlängern zu wollen. Für welchen Club er in Zukunft aufläuft, ließ der 33 Jahre alte Witsel offen./bue/DP/he