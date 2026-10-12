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12.10.2026 06:31:29
WITZ: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
WITZ hat am 09.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 19,89 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WITZ 22,01 JPY je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent auf 1,49 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 122,97 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 106,49 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat WITZ 5,79 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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