WITZ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WITZ ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WITZ die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,65 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at