|
12.01.2026 06:31:29
WITZ hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
WITZ ließ sich am 09.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat WITZ die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 41,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,65 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,05 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!