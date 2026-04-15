WITZ präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

WITZ hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 21,02 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte WITZ 34,96 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,53 Prozent zurück. Hier wurden 1,20 Milliarden JPY gegenüber 1,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at