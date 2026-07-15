WITZ: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WITZ hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 40,45 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat WITZ 1,68 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at