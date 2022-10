Witz zum Übernahme-Abschluss: Musk trägt Waschbecken in Twitter-Zentrale

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Nach all dem Hin und Her zur Twitter -Übernahme will Elon Musk mit einer scherzhaften Aktion für gute Stimmung sorgen. Noch im Lauf des Tages soll der Deal offenbar abgeschlossen werden. In Sachen Job-Kahlschlag beruhigt der neue Eigentümer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.