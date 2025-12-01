RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|
01.12.2025 17:29:39
'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Medienkonzern RTL Group (RTL) plant laut einem Bericht in einem schwierigen Werbemarkt einen umfangreichen Stellenabbau in Deutschland. Der MDax-Konzern wolle hierzulande zwischen 800 und 1.000 Beschäftigte abbauen; betroffen sei die gesamte hiesige Sendergruppe, schrieb die "Wirtschaftswoche" am Montag. Ein Sozialplan sei mit dem Betriebsrat ausgehandelt. Die Belegschaft solle am Dienstag informiert werden. Laut Unternehmensangaben beschäftigt RTL Deutschland rund 7.500 Mitarbeiter. Eine Sprecherin wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren.
Erst Mitte November war das Management der RTL Group vorsichtiger für 2025 geworden: Die Prognosen für Umsatz und operativen Gewinn (Ebita) wurden gesenkt. So hatte das Unternehmen auch im dritten Quartal die anhaltende TV-Werbeflaute und fehlende Umsätze aus der Produktion von Sendungen zu spüren bekommen./mis/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RTLmehr Nachrichten
|
17:59
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
17:29
|'Wiwo'/Werbeflaute: RTL streicht bis zu 1.000 Stellen in Deutschland (dpa-AFX)
|
16:42
|RTL will bis zu 1.000 Stellen in Deutschland streichen - Magazin (Dow Jones)
|
16:09
|VERMISCHTES/ROUNDUP: Gottschalk will trotz Krebsdiagnose Bühnen-Abschied feiern (dpa-AFX)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
12:31
|ROUNDUP/RTL: Gottschalk wird in Samstagabendshow auftreten (dpa-AFX)
|
12:27
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
10:04
|MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RTL von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu RTLmehr Analysen
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|24.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.25
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.25
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|RTL
|33,75
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.