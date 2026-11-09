Wiwynn legte Quartalsergebnis vor

Wiwynn präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,58 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 8,92 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at