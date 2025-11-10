Wiwynn stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wiwynn hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,37 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,970 EUR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wiwynn in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 176,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,63 Milliarden EUR im Vergleich zu 2,75 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

