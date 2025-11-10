Wiwynn veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wiwynn hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Wiwynn 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,91 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 194,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at