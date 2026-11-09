Wiwynn: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wiwynn hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 54,66 Prozent auf 11,80 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,63 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at