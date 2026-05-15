Wixcom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Wixcom ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wixcom die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wixcom 0,570 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Wixcom im vergangenen Quartal 541,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wixcom 473,7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at