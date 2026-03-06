|
Wixcom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wixcom äußerte sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,73 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,800 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 524,3 Millionen USD – ein Plus von 13,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wixcom 460,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,880 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.
Wixcom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
