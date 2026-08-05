Wixcom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wixcom hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,78 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wixcom ein EPS von 0,980 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,93 Prozent auf 563,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 489,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at