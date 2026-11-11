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11.11.2026 06:31:29
Wixcom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Wixcom lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Wixcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 570,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 505,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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