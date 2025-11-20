Wixcom stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wixcom hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 505,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 444,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at