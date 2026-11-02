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WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90

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Zwischenstopp 02.11.2026 15:47:39

Wizz Air-Aktie im Plus: Flug muss wegen Bombendrohung in Budapest zwischenlanden

Wizz Air-Aktie im Plus: Flug muss wegen Bombendrohung in Budapest zwischenlanden

Nach einer Bombendrohung gegen einen Wizz-Air-Flug aus London hat die betroffene Maschine einen ungeplanten Zwischenstopp in Budapest eingelegt.

Das Flugzeug, das nach Sofia unterwegs war, wurde am Flughafen der ungarischen Hauptstadt durchsucht, wie Wizz Air dem ungarischen Nachrichtenportal "24.hu" mitteilte.

Die Bombendrohung habe das Cockpit der Maschine beim Durchfliegen des bosnischen Luftraums erreicht, hieß es in den Medienberichten weiter. Der Pilot habe sich infolgedessen für eine außerplanmäßige Landung in Budapest entschieden. In welcher Weise die Bombendrohung übermittelt wurde, war zunächst unklar. Zwei Kampfflugzeuge der ungarischen Luftwaffe stiegen auf, um das Flugzeug vom Eintritt in den ungarischen Luftraum bis zur Landung zu eskortieren, teilte Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi auf seiner Facebook-Seite mit.

In London notiert die Wizz Air-Aktie zeitweise 4,87 Prozent stärker bei 10,23 Pfund.

/gm/DP/men

BUDAPEST (dpa-AFX)

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Bildquelle: Wizz Air

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