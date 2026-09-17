Wizz Air Aktie
WKN DE: A14NPS / ISIN: JE00BN574F90
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17.09.2026 16:47:41
Wizz Air kürzt Flugplan wegen Energiepreisen, Aktie steigt
Der Billigflieger muss wegen der explodierenden Spritpreise auf die Bremse treten. Nun erwartet Wizz Air im Zeitraum Juli bis September einen Umsatz auf VorjahresniveauWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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