03.03.2026 08:37:48
Wizz Air Posts Passenger Growth Of 6.7% In Feb.
(RTTNews) - Wizz Air Holdings Plc (WIZZ.L) said it carried 4.92 million passengers in February, a 6.7% increase year-on-year, with capacity rising 8.3% to 5.44 million seats. Load factor for the month was 90.5%, down 1.3 ppts year-over-year.
Wizz Air said its network expansion saw the opening of 39th base in February, with two A321neo aircraft based in Palermo at the start of the month. This sees Wizz Air now accounting for more than 10% of the Italian market, placing it as the second largest airline in the country by market share.
At last close, shares of Wizz Air were trading at 1,127.00 pence, down 1.66%.
