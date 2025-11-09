WKÖ-Präsident Mahrer bleibt trotz Länder-Kritik im Amt

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mahrer darf im Amt bleiben (Titel, Untertitel, 1. und 2. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer bleibt trotz heftiger Kritik aus den eigenen Reihen an seiner Vorgehensweise in der Gehaltsdebatte im Amt. Mahrer sei bei einem internen Treffen der Wirtschaftskammer-Spitzen am Sonntagnachmittag in Wien das Vertrauen "geschlossen und einstimmig" ausgesprochen worden, bestätigte WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger am Abend in einer Aussendung. Über den Inhalt des Treffens werde Mahrer morgen selbst informieren, hieß es weiter.

Der heutige Gipfel fand laut Danninger zwischen den Präsidentinnen und Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich sowie der neun Landeskammern "auf Wunsch" Mahrers statt. Zuvor hatten die WK-Präsidentinnen aus Tirol und Oberösterreich, Barbara Thaler und Doris Hummer, seine Kommunikation in der WKÖ-Gehaltsdebatte als "einziges Desaster" und "dilettantisch" bezeichnet.

Medienberichten zufolge dürfte der Druck auf den WKÖ-Präsidenten zuvor groß gewesen sein. Man suche bereits nach einer Nachfolge, hieß es am frühen Nachmittag aus gut informierten Kreisen gegenüber der APA. In den Medien war immer wieder von der Oberösterreich-Präsidentin Hummer die Rede. Mahrer selbst schloss einen Rücktritt stets kategorisch aus.

hel/ham/mp

WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe