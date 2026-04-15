WKÖ-Reform - Zurückhaltung bei Industrie-Bundessparte

Die Bundessparte Industrie zählt mit ihren 16 Fachverbänden zu den gewichtigen Sparten in der Wirtschaftskammer (WKÖ). Zu ihren Inputs zum mit der neuen WKÖ-Präsidentin Martha Schultz eingeschlagenen Reformweg beim arbeitgeberseitigen Sozialpartner gaben sich die Industrie-Bundesspartenvertreter auf Nachfragen bei einer Pressekonferenz am Mittwoch aber zurückhaltend. Ob es am Ende etwa weniger Industriefachverbände gibt, ist offen. Ihre Liste hat aber deutliche Forderungen.

Alle 16 Fachverbände sind laut Gesetz Körperschaften öffentlichen Rechts, erläuterte Bundessparten-Geschäftsführer Andreas Mörk. Früher einmal waren es 23, es sei also "ein Prozess im Gang", der Ausgang aber offen. Bei den Industrie-Fachverbänden sei es im Gegensatz zu kleiner strukturierten Verbänden auch nicht so, dass es die Strukturen in der Bundeskammer und allen neun Länderkammern gebe - das wäre der "Faktor 10", den manche Kritiker an der Wirtschaftskammer besonders kritisch sehen. Nur die Sparte Holzindustrie ist wegen ihrer Sägen im ganzen Land auch in den Länderkammern praktisch durchwegs vertreten.

Industrie-Bundesspartenobmann Siegfried Menz ist Teil des Reformgremiums. Er sagte aber, es sei zu früh, um über die internen Reformgespräche zu informieren.

Forderungskatalog

Faktum ist, dass die 16 Industrie-Fachverbände gemeinsam die "Industrieliste" im Wirtschaftsparlament stellen und diese Liste wiederum vertritt - zumindest indirekt - die Industriellenvereinigung (IV) im Wirtschaftsparlament. Und da gibt es deutliche Forderungen: Alle Beiträge sollen sofort eingefroren werden und bis 2029 gegenüber dem aktuellen Stand um 30 Prozent (ab 2027 jährlich je minus zehn Prozent bei den Kammerumlagen 1 und 2) sinken. Ein Anhäufen von Rücklagen gehöre beendet, nach einer Analyse könnten Teile der Rücklagen auch der Beitragssenkung bzw. der Kammerarbeit dienen. Es werde sich zeigen, ob Teile der über zwei Milliarden Euro schweren Rücklagen verwendbar seien, hatte IV-Chef Georg Knill bei der Präsentation des Forderungskatalogs gesagt. Größere Betriebe verdienten aus Industriesicht mehr Mitspracherecht. Erarbeitet gehöre eine "neue unbürokratische Bemessungsgrundlage für die Kammerumlagen". Strukturen sollen "zeitgemäß" umgestaltet werden.

Auch andere Oppositionsparteien im WKÖ-Parlament drängen auf rasche Reformen - Freiheitliche, Sozialdemokraten, Grüne und NEOS. WKÖ-Präsidentin Schultz hat fünf Reform-Handlungsfelder für die Kammer in Bund und Ländern benannt. In einer Reformgruppe, der auch Menz angehört, beraten 23 Mitglieder aus allen Fraktionen, Sparten und Ländern bis Juni konkrete Vorschläge. Im zweiten Halbjahr soll es an die Umsetzung gehen. Es geht um eine Aufgaben- und Angebotsreform, Struktur- und Organisationsreform, Wahlrechtsreform, Finanzierungsreform sowie eine Transparenzoffensive. "Ziel ist es, Reformoptionen zu entwickeln und konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um die Wirtschaftskammerorganisation zukunftsfit weiterzuentwickeln", hatte Schultz dazu wissen lassen.

Die 16 Fachverbände der Industrie in der Wirtschaftskammer

Zur Veranschaulichung die 16 Fachverbände der Bundessparte Industrie: Fachverband der Bauindustrie, der Bergwerke und Stahl, der Chemischen Industrie, der Elektro- und Elektronikindustrie, der Fahrzeugindustrie, der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen, der Glasindustrie, der Holzindustrie, der Metalltechnischen Industrie, der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (FVEK), der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, der NE-Metallindustrie, der Papierindustrie, der industriellen Hersteller von Produkten aus Papier und Karton, der Stein- und keramischen Industrie sowie der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie.

phs/kre

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