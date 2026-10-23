23.10.2026 09:55:00

WKÖ-Schultz fordert Senkung der MöSt und Aussetzen der CO2-Bepreisung

WKÖ-Präsidentin Martha Schultz fordert zahlreiche Entlastungen für die Wirtschaft, unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer (MöSt) und ein Aussetzen der CO2-Bepreisung. Und auch mit der Spritpreisbremse zeigt sie sich unzufrieden. Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) sieht sich dadurch bestätigt und zeigte sich am Freitag erfreut. Damit sei Schultz "nun auch öffentlich auf die seit Langem vertretene Linie der Freiheitlichen Wirtschaft eingeschwenkt".

Schultz lud zu ihrem ersten Medienempfang in die Wirtschaftskammer in Wien Wieden und nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die Politik: Die Wirtschaft brauche ein Konjunktur- und Standortpaket, das Investitionen fördere, statt sie zu bremsen. Als Beispiele nannte sie laut "Standard" einen erhöhten Investitionsfreibetrag auch über 2026 hinaus und neue Abschreibungsmodelle. Weiters eine Senkung der MöSt und das Aus für die CO2-Abgabe.

Kritik an Schellhorn

Unzufrieden ist sie auch mit dem Bürokratieabbau unter dem zuständigen Staatssekretär Sepp Schellhorn (NEOS). Von den von ihm adressierten 112 Entlastungsschritten für die Wirtschaft seien bisher lediglich zehn umgesetzt. Schultz dazu: "Das ist maximal ein Gruß aus der Küche, es wäre langsam Zeit für die Vorspeise, damit uns die Betriebe nicht verhungern."

Dringenden Handlungsbedarf sieht auch die Freiheitliche Wirtschaft (FW). "Dass die Wirtschaftskammerpräsidentin plötzlich Forderungen übernimmt, für die die FW seit Jahren eintritt, ist jedenfalls ein bemerkenswerter wirtschaftspolitischer Sinneswandel", so FW-Generalsekretär Reinhard Langthaler. Er empfiehlt Schultz, "gleich weitere Kapitel ihres Wirtschaftsprogramms zu übernehmen".

stf/tsk

WEB https://www.wko.at/oe/news/pressestelle-wkoe

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